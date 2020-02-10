Сильный ветер снес крышу одной из школ в Одесской области

Ухудшение погодных условий несколько дней назад привело к неприятным последствиям для жителей Одесской области. Так, в селе Десантное Вилковской ОТГ из-за ветра пострадала школа.
Как сообщает «Бессарабия INFORM» со ссылкой на местных жителей, крышу, которую недавно поменяли на здании учебного заведения, буквально снесло на землю.
При этом кровля была сильно разрушена.
В этом корпусе школы расположен спортзал.
Фото: bessarabiainform.com
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