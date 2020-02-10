Сильный ветер снес крышу одной из школ в Одесской области

Ухудшение погодных условий несколько дней назад привело к неприятным последствиям для жителей Одесской области. Так, в селе Десантное Вилковской ОТГ из-за ветра пострадала школа.

Как сообщает «Бессарабия INFORM» со ссылкой на местных жителей, крышу, которую недавно поменяли на здании учебного заведения, буквально снесло на землю.

При этом кровля была сильно разрушена.

В этом корпусе школы расположен спортзал.

Фото: bessarabiainform.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!