Сильный пожар в Одессе едва не уничтожил склады на “7 километре”

Пожар на рынке разгорелся огромной силы. Пламя бушевало такое, что с ним едва справилось 40 спасателей. Пришлось привлечь восемь единиц техники.

К счастью, никто не пострадал. Впрочем, продавцы уже, наверное, подсчитывают убытки. Дело в том, что, как сообщают в пресс-службе облГСЧС, в эпицентре возгорания оказались склады с товаром.

Огонь распространился на площади около 50 кв.м. Пламя удалось потушить. Но до того, как приехали огнеборцы, горело больше 40 минут. Так что, скорее всего, здорово досталось хранящимся вещам в складских помещениях.

Фото: odpublic.net