Штормовое предупреждение в Одессе: вторник 6 апреля будет ветреным

В Одессе и области объявили штормовое предупреждение на вторник, 6 апреля. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в этот день ожидаются порывы южного ветра до 15-17 м/с.
На вторник синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 10-12 °С тепла.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 1-6 °С тепла, днем 9-14 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Фото: realitatea.md