Пятница 28 апреля в Одессе обещает быть ветреной – прогноз

Завтра, в пятницу, 28 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и достаточно ветреная погода, хоть и без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 28 апреля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью и утром он усилится до 15-18 м/с.
Температура ночью 6-8°С, днем 12-14°С тепла.
Погода в Одесской области 28 апреля
По Одесской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью и утром с порывами до 15-18 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем она поднимется до 12-17°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в четверг, 27 апреля, в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Тогда же сообщалось, что ветреная погода продлится ночью и утром 28 апреля.