Пятница 28 апреля в Одессе обещает быть ветреной – прогноз

Какая погода будет в Одессе 27 апреля По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром 27 апреля 2023 года ожидается небольшой дождь, но днем будет без осадков. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз погоды в Одессе: в среду 26 апреля возможна гроза По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 26 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области возможен кратковременный дождь и даже гроза. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: вторник 25 апреля будет погожим? Завтра, во вторник, 25 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода без осадков. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 24 апреля: все устали от дождей Уже долгое время в Одессе царит дождливая погода. Но в понедельник, 24 апреля 2023 года синоптики существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ