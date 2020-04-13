Штормовое предупреждение: циклон Таня принесет в Одессу сильный ветер

Антициклон под названием Макс, который разогнал непогоду на выходных, в ближайшее время уйдет.

Уже 13 апреля, по прогнозам синоптиков, на смену ему может прийти циклон Таня с эпицентром в Скандинавии.

Он вытеснит антициклон и принесет в Одессу ураган, отмечают специалисты.

Ветер может усилиться уже после обеда в понедельник, его порывы, предположительно, достигнут 15-20 м/с.

Впрочем, штормовой ветер будет южным и принесет одесситам потепление на несколько градусов.

Вместе с тем ожидается резкое падение атмосферного давления.

А вот осадков не предвидится, хотя и будет облачно.

Фото: gismeteo

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