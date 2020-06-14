Новости Одессы и Одесской области

Штормове попередження: у міськраді одеситів просять обмежити рух містом

Штормове попередження: у міськраді одеситів просять обмежити рух містом

Одеська мерія просить містян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

  • Цілодобова медична швидка допомога – 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі – 102
  • Оперативний міський центр “Швидка комунальна допомога” – 15-01
  • Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації, тел.: 15-77, 722-20-37; 068-345-70-74
  • Черговий департаменту муніципальної безпеки, тел.: 722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308
  • КУ «Муніципальна охорона», чергова частина, тел.: 097-958-89-32, 048-701-83-08

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить