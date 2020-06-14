Штормове попередження: у міськраді одеситів просять обмежити рух містом

Одеська мерія просить містян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

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Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації, тел.: 15-77, 722-20-37; 068-345-70-74

Черговий департаменту муніципальної безпеки, тел.: 722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308

КУ «Муніципальна охорона», чергова частина, тел.: 097-958-89-32, 048-701-83-08

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