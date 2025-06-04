По информации областноого управления полиции, 20-летнему молодому человеку сообщили о подозрении сразу по двум статьям: совершение насильственных действий в отношении животного и развращение несовершеннолетних, поскольку, по словам односельчан, действия зоофила снимали на видео дети.
Парню предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу, которая установит его вменяемость.
Пострадавшая собака сейчас находится под наблюдением ветеринаров.
Напомним, о безумной ситуации в Беляевской громаде Одесского района рассказала односельчанка подозреваемого в изнасиловании собак, а резонанс дело приобрело благодаря зоозащитникам. Они выложили в сеть шокирующий ролик, на котором запечатлено предположительно изнасилование собаки.
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Фото иллюстративное