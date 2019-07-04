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Новости Одессы и Одесской области

Шквалом ветра разрушена часть крыши дома в центре Одессы

Шквалом ветра разрушена часть крыши дома в центре Одессы

Вчерашняя непогода, которая пронеслась над городом, нанесла большой урон жителям дома на углу улиц Пастера и Конной. Ураган повалил старую огромную акацию, дерево рухнуло на крышу дома. Там сейчас зияет дыра.

Как передает корреспондент «Одесской жизни», территория вокруг дома на Пастера, 36 огорожена. Коммунальщики распиливают старый огромный ствол на куски. Внизу, на земле — камни, части кровли.

Люди стоят в стороне, наблюдают за происходящим. Рассказывают, что вчера от «гроха» была травмирована и женщина, которую вскоре забрала скорая помощь. Кроме того, старое дерево, падая, накрыло остановку на Пастера, «цепануло» и провода.

Рабочие рассказывают, что собираются привести крышу здания в порядок в скором времени, объясняют, что поначалу нужно произвести демонтаж разрушенных частей.

Напомним, дождь с сильными порывами ветра повалил вчера в Одессе много деревьев, заблокировав работу городского транспорта.

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Мария Котова
Мария Котова
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