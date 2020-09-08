Школы и детсады в красной зоне проверит полиция

Сегодня есть доступ к огромному количеству информации и можно дома самостоятельно и бесплатно изучать языки. Прошли те времена, когда англо-русские или немецко-русские словари передавали из руки в руки. Но сегодня существует другая проблема: информации настолько много, что требует много времени и усилий, чтобы найти то, что тебе подходит.

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