Школы и детсады в красной зоне проверит полиция

Школы и детские сады, которые находятся в красных зонах Украины, ждет ревизия.
По данным министра Кабмина Олега Немчинова, специальные комиссии будут проверять, соблюдают ли учебные заведения режим карантина, пишет Апостроф.
Ревизию будут осуществлять работники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.
О результатах проверки будет известно в течении недели.
Ранее сообщалось, что в красной зоне находится и часть Одесской области. Кроме того, Одесская облгосадминистрация хочет ужесточить карантинные правила.