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Новости Одессы и Одесской области

Школьники уже пятый год соревнуются в проведении интерактивных экскурсий об Одессе

Школьники уже пятый год соревнуются в проведении интерактивных экскурсий об Одессе

Десятиклассники из Одесской гимназии №4 Кирилл Бельчик и Андрей Шеффер стали победителями конкурса им. Аркадия Креймера «По страницам истории Одессы». Ребята подготовили работу «Театры и иллюзионы Молдаванки».

Как рассказал член Международной федерации журналистов Александр Федоров, этот конкурс на лучшее проведение интерактивных экскурсий по истории и культуре Одессы прошел в пятый раз. Это творческое состязание организовано городским департаментом образования и науки горсовета и Всемирным клубом одесситов. Конкурс уже стал традиционным и занял достойное место в школьном календаре Одессы, а также в немалой степени стал мерилом профессионализма лучших преподавателей города. Они передают своим воспитанникам не только знания по истории, литературе, музыке, архитектуре, искусству, но и любовь к родному городу, отметил Александр Федоров.

Свои работы школьники сопровождают архивными фотографиями и снимками современной Одессы, а порой и целыми видеофильмами.

«Порой у меня даже рождалось какое-то ревностное чувство по отношению к ребятам. Я биографию  Ланжерона, как мне казалось, знаю досконально, книгу о нем написал. Но когда Костя Рудик (занял второе место на конкурсе – ред.) в парадном костюме графа со всеми его орденами и медалями начал свой рассказ, то даже я был заинтригован таким необычным подходом к личности этого градоначальника и истории его деятельности», – поделился своими впечатлениями от конкурса известный писатель и краевед Анатолий Горбатюк.

Для всех участников конкурса и их преподавателей планируют устроить морское путешествие в Батуми.

Участники конкурса, собравшись на церемонию награждения во Всемирный клуб одесситов, вспоминали Аркадия Креймера, именем которого назван конкурс, его замечательные человеческие качества и организаторские таланты на посту заместителя директора Всемирного клуба одесситов.

Напомним, «Одесская жизнь» в 2014 году беседовала с Аркадием Кремером, и это стало его последним интервью.

Фото организаторов конкурса

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