Школьники смогут бесплатно путешествовать по Украине

В госбюджет Украины на следующий год заложены 500 млн грн. на программу «мобильности школьников».

Эта программа позволит ученикам украинских школ бесплатно путешествовать по стране. Принять в ней участие смогут 100 тысяч школьников.

Каждая пятая украинская школа в рамках учебной программы будет отправлять своих учеников в путешествие по Украине. Цель программы – дать возможность ученикам глубже изучить культуру и особенности своей страны.

В правительстве планируют привлечь к программе детей с временно оккупированных территорий.

Фото: 24.ua

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