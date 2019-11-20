Школьники смогут бесплатно путешествовать по Украине

В госбюджет Украины на следующий год заложены 500 млн грн. на программу «мобильности школьников».
Эта программа позволит ученикам украинских школ бесплатно путешествовать по стране. Принять в ней участие смогут 100 тысяч школьников.
Каждая пятая украинская школа в рамках учебной программы будет отправлять своих учеников в путешествие по Украине. Цель программы – дать возможность ученикам глубже изучить культуру и особенности своей страны.
В правительстве планируют привлечь к программе детей с временно оккупированных территорий.
Фото: 24.ua