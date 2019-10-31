Школа з Одеси опинилася серед 20 навчальних закладів, у яких створять сучасні медіастудії

Із 500 закладів освіти 20 навчальних закладів України стали фіналістами конкурсу “Youth MediaLab 2019-2020”.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
Фінал та визначення переможців відбулось сьогодні, 31 жовтня.
З-поміж 500 шкіл та закладів позашкілля експерти конкурсу “Youth MediaLab 2019-2020” відібрали 20 фіналістів. Тепер там обладнають сучасні медіастудії, де учні зможуть створювати якісніші матеріали для своїх редакцій.
– Медіаграмотність є відносно новим предметом, який викладають у школах. Тож дуже важливо, що в Україні збільшується кількість проєктів, які охоплюють цей напрям. Загалом же цією ініціативою ми хотіли підтримати школярів, які почали журналістську діяльність, хочуть знати більше про цю професію і, головне, – робити медіаматеріали на якісному рівні. Тепер вони отримають достатньо інструментів, зокрема технічних, щоб здійснити таке завдання, – зазначила заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
За умовами програми заклади-фіналісти отримають комплекти сучасних медіастудій. А впродовж 2019-2020 навчального року вчителі та редакції пройдуть спеціальне навчання, під час якого їм розкажуть як правильно користуватися обладнанням та для яких завдань його можна використовувати.
Так, переможцями конкурсу стали:
- Івано-Франківський Центр дитячої та юнацької творчості
- Харківська спеціальна школа № 5
- Брусилівський ліцей ім. Г. Готовчиця
- Запорізький навчально-виховний комплекс № 41
- Запорізька спеціалізована школа-інтернат “Січовий колегіум”
- Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості “Падіюн”
- Новоград-Волинська школа № 3
- Херсонський Таврійський ліцей мистецтв
- Шосткинський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей”
- Школа № 281 міста Києва
- Білицька школа № 9 (Донецька область)
- Львівська обласна Мала академія наук
- Одеська загальноосвітня школа № 92
- Скала-Подільський навчально-виховний комплекс
- “Середня загальноосвітня школа №1” Дніпровської міської ради
- Чернівецька гімназія № 5
- Білоцерківська школа №18
- Школа №1 Горішньоплавнівської міської ради
- Нескучненська школа ім. М. Корфа (Донецька область)
- Мурованська школа (Львівська область).
Загалом у конкурсі змагалися понад 500 закладів освіти.
Фото: МОН