Школа з Одеси опинилася серед 20 навчальних закладів, у яких створять сучасні медіастудії

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Фінал та визначення переможців відбулось сьогодні, 31 жовтня.

З-поміж 500 шкіл та закладів позашкілля експерти конкурсу “Youth MediaLab 2019-2020” відібрали 20 фіналістів. Тепер там обладнають сучасні медіастудії, де учні зможуть створювати якісніші матеріали для своїх редакцій.

– Медіаграмотність є відносно новим предметом, який викладають у школах. Тож дуже важливо, що в Україні збільшується кількість проєктів, які охоплюють цей напрям. Загалом же цією ініціативою ми хотіли підтримати школярів, які почали журналістську діяльність, хочуть знати більше про цю професію і, головне, – робити медіаматеріали на якісному рівні. Тепер вони отримають достатньо інструментів, зокрема технічних, щоб здійснити таке завдання, – зазначила заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За умовами програми заклади-фіналісти отримають комплекти сучасних медіастудій. А впродовж 2019-2020 навчального року вчителі та редакції пройдуть спеціальне навчання, під час якого їм розкажуть як правильно користуватися обладнанням та для яких завдань його можна використовувати.

Так, переможцями конкурсу стали:

Івано-Франківський Центр дитячої та юнацької творчості

Харківська спеціальна школа № 5

Брусилівський ліцей ім. Г. Готовчиця

Запорізький навчально-виховний комплекс № 41

Запорізька спеціалізована школа-інтернат “Січовий колегіум”

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості “Падіюн”

Новоград-Волинська школа № 3

Херсонський Таврійський ліцей мистецтв

Шосткинський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей”

Школа № 281 міста Києва

Білицька школа № 9 (Донецька область)

Львівська обласна Мала академія наук

Одеська загальноосвітня школа № 92

Скала-Подільський навчально-виховний комплекс

“Середня загальноосвітня школа №1” Дніпровської міської ради

Чернівецька гімназія № 5

Білоцерківська школа №18

Школа №1 Горішньоплавнівської міської ради

Нескучненська школа ім. М. Корфа (Донецька область)

Мурованська школа (Львівська область).

Загалом у конкурсі змагалися понад 500 закладів освіти.

Фото: МОН