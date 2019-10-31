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Новости Одессы и Одесской области

Школа з Одеси опинилася серед 20 навчальних закладів, у яких створять сучасні медіастудії

Школа з Одеси опинилася серед 20 навчальних закладів, у яких створять сучасні медіастудії

Із 500 закладів освіти 20 навчальних закладів України стали фіналістами конкурсу “Youth MediaLab 2019-2020”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Фінал та визначення переможців відбулось сьогодні, 31 жовтня.

З-поміж 500 шкіл та закладів позашкілля експерти конкурсу “Youth MediaLab 2019-2020” відібрали 20 фіналістів. Тепер там обладнають сучасні медіастудії, де учні зможуть створювати якісніші матеріали для своїх редакцій.

– Медіаграмотність є відносно новим предметом, який викладають у школах. Тож дуже важливо, що в Україні збільшується кількість проєктів, які охоплюють цей напрям. Загалом же цією ініціативою ми хотіли підтримати школярів, які почали журналістську діяльність, хочуть знати більше про цю професію і, головне, – робити медіаматеріали на якісному рівні. Тепер вони отримають достатньо інструментів, зокрема технічних, щоб здійснити таке завдання, – зазначила заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За умовами програми заклади-фіналісти отримають комплекти сучасних медіастудій. А впродовж 2019-2020 навчального року вчителі та редакції пройдуть спеціальне навчання, під час якого їм розкажуть як правильно користуватися обладнанням та для яких завдань його можна використовувати.

Так, переможцями конкурсу стали:

  • Івано-Франківський Центр дитячої та юнацької творчості
  • Харківська спеціальна школа № 5
  • Брусилівський ліцей ім. Г. Готовчиця
  • Запорізький навчально-виховний комплекс № 41
  • Запорізька спеціалізована школа-інтернат “Січовий колегіум”
  • Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості “Падіюн”
  • Новоград-Волинська школа № 3
  • Херсонський Таврійський ліцей мистецтв
  • Шосткинський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей”
  • Школа № 281 міста Києва
  • Білицька школа № 9 (Донецька область)
  • Львівська обласна Мала академія наук
  • Одеська загальноосвітня школа № 92
  • Скала-Подільський навчально-виховний комплекс
  • “Середня загальноосвітня школа №1” Дніпровської міської ради
  • Чернівецька гімназія № 5
  • Білоцерківська школа №18
  • Школа №1 Горішньоплавнівської міської ради
  • Нескучненська школа ім. М. Корфа (Донецька область)
  • Мурованська школа (Львівська область).

Загалом у конкурсі змагалися понад 500 закладів освіти.

Фото: МОН

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