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Новости Одессы и Одесской области

Щороку у Світовий океан викидають близько 12 мільйонів тонн пластику

Щороку у Світовий океан викидають близько 12 мільйонів тонн пластику

Значною частиною цього сміття є рибальські сітки.

Про це йдеться у звіті Greenpeace.

– До Світового океану щороку потрапляють 12 мільйонів тонн пластику, що є еквівалентом викидання однієї вантажівки зі сміттям щохвилини, – йдеться у повідомленні.

Приладдя, яким користуються рибалки, становить десять відсотків усього пластикового сміття на дні Світового океану. Як зазначається, це вага понад 55 тисяч двоповерхових автобусів. Сітки та інше приладдя вбивають морських тварин та шкодять підводному ареалу. Особливу небезпеку для фауни становлять саме рибальські сітки.

Фото: PolitInfo

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