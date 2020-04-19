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Новости Одессы и Одесской области

Що відомо про нових захворілих на COVID-19 в Одеській області?

Що відомо про нових захворілих на COVID-19 в Одеській області?

Станом на 13:00 19-го квітня зареєстровано 121 підтверджений випадок COVID-19.

Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Максим Куций.

Нові захворілі — з Одеси, Ізмаїлу, Подільську, Біляївки та Овідіопольського, Кілійського, Тарутинського, Іванівського й Білгород-Дністровського районів.

З них — 6 жінок віком від 29 до 75 років та 3-річна дівчинка, а також 6 чоловіків від 29 до 70 років та 9-річний хлопчик.

Немає й вихідних у бригад «швидкої». За добу медики здійснили майже тисячу виїздів. Працюють всі опорні лікарні регіону.

Фото: 5 канал

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Андрей Шестопалов

Почему молчат о враче из поликлиники на Сегедской?

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