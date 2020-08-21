Що відбувається навколо танкера Delfi? В АМПУ розповіли про хід робіт

В Адміністрації морських портів України доповіли про хід виконання підготовчих до підйому робіт з танкером Delfi.

Про це пише пресслужба АМПУ.

Наразі завершені роботи з герметизації сухого трюму і уже проводиться герметизація валопроводів лівого і правого борту.

Триває монтаж системи стисненого повітря і пробне продування танка №14, а також роботи по герметизації тріщин танків правого борта №8, №11 під водою із застосуванням полімерних композитних матеріалів й монтаж кришки горловини танка №8.

Відбувається доставка, подача, виставлення на місце опорних тумб для стремління (триніг),

прибирання ємностей із зібраними нафтозалишками з подальшою здачею на НМС 505-12.

Також планується виготовлення долота для підводного прибирання кам’яного масиву та обробка водної поверхні препаратом Еконадін для запобігання забрудненню.

Фото: пресслужба