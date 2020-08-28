Щаслива історія: на Одещині випустили на волю птахів, яких знайшли напівживими у вуличних фотографів (відео)

На Одещині небайдужі випустили в дику природу двох канюків-курганників.

Відповідний відеоролик оприлюднив одесит Георгій Липський.

Саме цих птахів декілька тижнів тому знайшли замкненими у машині вуличних фотографів. На жаль, тоді одна птаха не вижила.

Відтоді за птахами доглядали в Одеському зоопарку, але прийшов час випускати їх на волю.

Волонтери та співробітники зоопарку перевезли канюків у коробках і серед поля випустили їх у природу.

– Відразу на південний захід, на зимівлю, – прокоментував директор зоопарку Ігор Бєляков.

Фото ілюстративне: www.uabirds.org