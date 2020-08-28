Новости Одессы и Одесской области

Щаслива історія: на Одещині випустили на волю птахів, яких знайшли напівживими у вуличних фотографів (відео)

Щаслива історія: на Одещині випустили на волю птахів, яких знайшли напівживими у вуличних фотографів (відео)

На Одещині небайдужі випустили в дику природу двох канюків-курганників. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Відповідний відеоролик оприлюднив одесит Георгій Липський.

Саме цих птахів декілька тижнів тому знайшли замкненими у машині вуличних фотографів. На жаль, тоді одна птаха не вижила.

Відтоді за птахами доглядали в Одеському зоопарку, але прийшов час випускати їх на волю.

Волонтери та співробітники зоопарку перевезли канюків у коробках і серед поля випустили їх у природу.

– Відразу на південний захід, на зимівлю, – прокоментував директор зоопарку Ігор Бєляков.

Счастливый конец)

Gepostet von Георгій Липський am Mittwoch, 26. August 2020

Фото ілюстративне: www.uabirds.org

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить