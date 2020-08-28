Щаслива історія: на Одещині випустили на волю птахів, яких знайшли напівживими у вуличних фотографів (відео)

На Одещині небайдужі випустили в дику природу двох канюків-курганників.
Відповідний відеоролик оприлюднив одесит Георгій Липський.
Саме цих птахів декілька тижнів тому знайшли замкненими у машині вуличних фотографів. На жаль, тоді одна птаха не вижила.
Відтоді за птахами доглядали в Одеському зоопарку, але прийшов час випускати їх на волю.
Волонтери та співробітники зоопарку перевезли канюків у коробках і серед поля випустили їх у природу.
– Відразу на південний захід, на зимівлю, – прокоментував директор зоопарку Ігор Бєляков.
Счастливый конец)
Gepostet von Георгій Липський am Mittwoch, 26. August 2020
Фото ілюстративне: www.uabirds.org