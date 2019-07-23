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Новости Одессы и Одесской области

Шаурменную на Маршала Говорова в Одессе пытались взорвать?

Шаурменную на Маршала Говорова в Одессе пытались взорвать?

Одесситов на улице Маршала Говорова в понедельник, 22 июля, напугал ночной пожар. Там загорелся киоск по продаже шаурмы.

Огонь в считанные секунды перекинулся на кафе-бар «Boom bar», а также игорное заведение «Космолот». Досталось и расположенному рядом небольшому магазину обуви. Свидетели также рассказывают, что слышали, как перед тем в том районе что-то взорвалось.

К счастью, никто не пострадал. На место прибыли спасатели, которым удалось в течение часа погасить пламя. Правда, к тому времени огонь разбушевался такой силы, что с ним не так просто было справиться. Пришлось 33 огнеборца привлечь к ликвидации пожара.

В итоге взрывной волной выбило окна в шаурменной. Пожар уничтожил там практически все имущество и оборудование. В строениях рядом повредил деревянное перекрытие и обшивку из пластика, у одной из построек сгорела крыша. Из-за чего возник пожар и предшествовал ли ему взрыв, еще предстоит выяснить оперативникам.

 

Фото: 7kanal.com.ua

 

 

 

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