Сезон цитрусовых: в Одессу привезли первые лимоны нового урожая

Стартовал новый сезон импорта цитрусовых нового урожая из Турции в Украину через Одесский порт.
23 октября теплоход VILENA доставил первую партию лимонов нового урожая из турецкого порта Зонгулдак, сообщили в Администрации морпортов Украины.
Сообщается, что сезон завоза фруктового импорта на линии Одесса-Зонгулдак-Одесса обычно длится 6 месяцев – с октября по март. Однако пик завоза приходится на предновогодние праздники.
По статистике украинцы ежегодно потребляют до 300 тысяч тонн цитруса – лимоны, апельсины, мандарины и гранаты. 70 % этого количества – тропические плоды турецкого происхождения.
Ранее через порт Южный под видом сладостей завезли крупную партию наркотиков.
Фото: АМПУ