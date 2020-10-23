Сезон цитрусовых: в Одессу привезли первые лимоны нового урожая

Стартовал новый сезон импорта цитрусовых нового урожая из Турции в Украину через Одесский порт.

23 октября теплоход VILENA доставил первую партию лимонов нового урожая из турецкого порта Зонгулдак, сообщили в Администрации морпортов Украины.

Сообщается, что сезон завоза фруктового импорта на линии Одесса-Зонгулдак-Одесса обычно длится 6 месяцев – с октября по март. Однако пик завоза приходится на предновогодние праздники.

По статистике украинцы ежегодно потребляют до 300 тысяч тонн цитруса – лимоны, апельсины, мандарины и гранаты. 70 % этого количества – тропические плоды турецкого происхождения.

Ранее через порт Южный под видом сладостей завезли крупную партию наркотиков.

Фото: АМПУ