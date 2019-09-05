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Новости Одессы и Одесской области

Серія маркована польською мовою: в Україні заборонили серію ліків “Німесил”

Серія маркована польською мовою: в Україні заборонили серію ліків “Німесил”

Серія маркована польською мовою і офіційно не ввозилася на територію України.

4 вересня у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками прийняли рішення частково заборонити використання та реалізацію серії ліків “Німесил”.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Мова йде про “Німесил”, гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах, серії 92176, виробництва “Laboratori Guidotti S.p.A”, Італія

Відомство виявило, що серія 92176 маркована польською мовою і офіційно не ввозилася на територію України.

У результаті цього Держлікслужба заборонила всі серії ліків з цим дозуванням.

Німесил – це нестероїдний протизапальний препарат з розряду сульфонамідів. Застосовується як ефективний знеболювальний, протизапальний та жарознижувальний засіб, дія якого спрямована на утримання ферменту циклооксигенази, який відповідає за утворення простагландинів.

Препарат “Німесил” рекомендується використовувати при:

  • больовому синдромі в результаті різних травм (ударах, розтягненнях, переломах та ін.);
  • різних хворобах кістково-м’язової системи (остеоартрозі, бурситі, радикуліті, остеохондрозі, артриті, виразковій хворобі шлунку та ін.);
  • больових синдромах в результаті хірургічного втручання;
  • зубному, головному болі;
  • болісних менструаціях;
  • гострому больовому синдромі абсолютно будь-якої локалізації;
  • ГРВІ, підвищенні температури.

Фото: zaodessu.com.ua

 

 

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