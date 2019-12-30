Семьи погибших при пожаре в одесском колледже получили из горбюджета по 120 тыс. грн

Одесская мэрия выделила семьям погибших и пострадавшим при пожаре на Троицкой помощь из бюджета города на сумму 3 млн. 620 тыс. грн. Из целевого фонда горсовета выделили 890 тыс. грн.

Одноразовую материальную помощь предоставили 15-ти семьям погибших. Сумма помощи составила 120 тыс. грн. на одну семью. Об этом сообщила пресс-служба мэрии и опубликовала списки семей, получивших помощь.

Кроме того, из городского бюджета выделили 130 тыс. грн. супруге погибшего спасателя Сергея Шатохина.

32 пострадавшим при пожаре в зависимости от тяжести повреждений также оказали помощь:

легкое состояние – 20 тыс. грн;

среднее состояние – 40 тыс. грн;

тяжелое состояние – 80 тыс. грн.

Кроме того, за счет средств бюджета города помощь выделили на оперативное лечение Владимиру Выродову, мужу погибшей во время пожара Галины Иванович на общую сумму 130 тыс. грн.

Всего из горбюджета выплачена материальная помощь семьям погибших и пострадавших на общую сумму 3 млн. 620 тыс. грн.

А из целевого фонда Одесского горсовета семьям погибших и пострадавшим в результате пожара предоставили помощь в общей сумме 890 тыс. грн, в том числе: 8-ми семьям погибших – по 50 тыс. грн, 31-му пострадавшему – от 10 до 30 тыс. грн в зависимости от тяжести повреждений.

Восьми семьям погибших будет оказана материальная помощь в 2020 году.

Напомним, трагический пожар начался утром 4 декабря на третьем этаже Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкая, 25. Площадь возгорания составила 4000 м кв. В здании находилось около 400 человек. Спасатели спасли и эвакуировали 40 человек. К тушению пожара привлекли 120 человек личного состава ГС ЧС и 20 единиц техники.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали 32.

Фото: Артем Виноградов

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