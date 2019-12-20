Семьи погибших и пострадавших при пожаре на Троицкой начали получать помощь от властей

Материальную помощь на общую сумму более 1 миллиона гривен получили семьи погибших и пострадавших при трагическом пожаре в здании одесского колледжа.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета.

Адресную помощь получили 23 заявителя, среди которых – три семьи погибших, четыре человека, которые пострадали при пожаре и получили тяжелые травмы, пятеро пострадавших со средними повреждениями, одиннадцать пострадавших с травмами легкой степени тяжести.

Две семьи погибших и семь пострадавших получат финансовую помощь до конца месяца.

Еще одиннадцать семей погибших в результате пожара получат помощь после завершения всех необходимых экспертиз.

Фото: Артем Виноградов

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