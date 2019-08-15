Селищу Одеської області планують надати статус курорту місцевого значення

Надання статусу стосується селища Сергіївка.

Вчора, 14 серпня, в Одеській ОДА відбулося перше засідання робочої групи з підготовки матеріалів по оголошенню природних територій смт. Сергіївка курортом місцевого значення..

Як зазначили під час засідання, для отримання відповідного статусу у Сергіївки є всі передумови: унікальний клімат, лікувально-природні ресурси і туристична інфраструктура.

Крім того, Сергіївка відома своїми лікувальними степово-морським повітрям без промислових домішок, оскільки тут немає заводів і фабрик.

Фото: YouTube