«Сейчас нам нужна только молитва»: родственники пропавших при пожаре просят не распространять ложные слухи

С первого часа случившегося пожара на Троицкой соцсети буквально взорвались самыми различными комментариями по поводу случившегося. Зачастую совершенно не соответствующими тому, что есть на самом деле. Особенно страшно читать комментарии по поводу судьбы тех, кто считается пропавшими без вести.

Родственники этих людей находятся на месте трагедии. Их состояние даже представить себе страшно. И они тоже «в курсе» так называемой «ленты новостей» от «знающих людей», которые, порой даже называя фамилии, сообщают, что именно с ними случилось, где и как. Можно себе только представить, что в этот момент происходит с родными и близкими пропавших без вести.

По этому поводу родственники тех, чья судьба пока остается неизвестной, обратились через соцсети к этим «писателям», назвав их «неадекватными комментаторами».

Так, мать и сестра Кирилла Трофимчука (парня, который находится в числе пропавших без вести), обратилась с настоятельной просьбой заранее не хоронить разыскиваемых людей.

«И ведь находятся те, кому хватает совести так бесцеремонно ранить этих бедных людей, которые уже несколько суток не находят себе места, на холоде ожидая своих родных, детей! Надежда должна оставаться до последнего! Если нет слов поддержки — лучше просто пройти мимо и промолчать, а не добивать этих людей!», — написала в соцсети неравнодушная одесситка Анна Малиновская.

Невозможно без боли читать пост матери пропавшего без вести Кирилла: «Уважаемые неадекватные комментаторы с больной фантазией, которые якобы из первоисточников черпают ложную информацию, обращаюсь непосредственно к вам. Третьи сутки нахожусь напротив здания колледжа, где продолжают разбирать завал. Большая просьба не высказывать никаких непроверенных предположений в адрес моего сына Кирилла Трофимчука. Как только что-либо будет известно, я сообщу вам об этом лично. Пока о Кирилле новостей нет. Это продолжает вселять веру и надежду. Мой мальчик очень сильный… Я в него верю. Просто нужно еще немножко потерпеть. Совсем чуть-чуть. Сейчас нам нужна только молитва».

Напомним, поиски 10 пропавших без вести продолжаются, спасатели работают круглосуточно, разбирая завалы сгоревшего одесского колледжа.

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