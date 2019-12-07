Ночью на месте пожара в Одессе нашли тело пятой жертвы. Поиски 10 человек продолжаются

Ликвидация последствий трагического пожара в здании на Троицкой, 25 и поиски пропавших людей продолжаются.

Как сообщает пресс-служба ГС ЧС в Одесской области, по состоянию на утро 7 декабря в результате пожара погибли 5 человек:

4 декабря в 12.20 одна девушка скончалась в больнице;

5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ;

6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших;

7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.

Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек).

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Всего с начала разборки завалов вывезено 750 м куб. строительных конструкций. Всего к работам привлечено 217 чел. и 40 ед. техники.

Спасатели разбирают конструкции верхней части здания, экспертная группа провела замеры уровня колебаний здания и его устойчивости. Убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, продолжается разбор конструкций на цокольном этаже.

Подразделения ГС ЧС тушат отдельные очаги тления в завалах.

Фото: ГС ЧС

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