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Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря из-за взрыва на Солнце

Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря из-за взрыва на Солнце

Сегодня, в понедельник, 8 мая 2023 года, на Земле ожидается сильная магнитная буря. Ее пик придется на период с 6:00 до 9:00 часов утра, сообщает сайт meteoprog.

По информации астросиноптиков, причина мощного геомагнитного шторма – непонятный взрыв на Солнце, который вызвал сильный выброс корональной массы, что в свою очередь может нанести вред магнитному полю нашей планеты.

Как пережить космический «шторм»

Сообщается, что магнитная буря такой силы как сегодня может оказать негативное влияние на здоровье всех людей. В группе особого риска – пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.

«Поэтому в этот день следует уделить особенное внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно больше находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости»,

– советуют специалисты.

Также следует отметить, что магнитная буря такого уровня может являться причиной отключения радиосвязи и сбоев в работе энергосистем.

По прогнозам, магнитные бури в мае этого года будут накрывать Землю несколькими сериями. И хотя мощность ударов не будет сильной, они могут повлечь за собой неприятные последствия для определенной категории людей.

Очередной космический «шторм» ожидается ориентировочно с 11 до 17 мая.

Как защититься от магнитных бурь

Специфического лекарства на этот случай, увы, не существует, однако вы можете поддерживать себя в хорошем состоянии, следуя простым советам:

  • полноценно питайтесь, придерживайтесь правил здорового питания, а также следите за водным балансом;
  • ежедневно гуляйте на свежем воздухе;
  • старайтесь не переутомляться как физически, так и эмоционально;
  • будьте физически активными, но в меру;
  • откажитесь от алкоголя, курения, энергетиков;
  • ограничьте употребление кофе и крепкого чая;
  • если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, держите рядом ваши лекарства, а при необходимости проконсультируйтесь с вашим семейным врачом.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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