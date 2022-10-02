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Сегодня в Украине День территориальной обороны: одесские бойцы получили награды

Сегодня в Украине День территориальной обороны: одесские бойцы получили награды

Первое воскресенье октября в Украине отмечают День территориальной обороны Украины. Самый молодой род войск Вооруженных сил Украины получил свой день только в 2020 году.

В Одесской области сформированы две бригады территориальной обороны: 126-я отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса и 122 отдельная бригада территориальной обороны в Одесской области.

Военнослужащих территориальной с их Днем поздравили глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сегодня отмечается День территориальной обороны. Каждый день своей службой вы приближаете нашу победу, давая достойный отпор врагам. Желаю вам здоровья, мужества, выдержки и веры в нашу победу. С праздником вас, Слава Украине!

— сказал Максим Марченко в своем традиционном вечернем видеообращении.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов поздравил терробороновцев на своей с странице в Facebook:

С первых дней полномасштабного вторжения России люди абсолютно разных профессий взяли оружие в руки для защиты своей страны, города, семьи, дома… Так появилась Территориальная оборона.

Я искренне поздравляю с днем ​​ТрО тех мужчин и женщин, кто, не зная, что такое война, стал на защиту страны рядом с профессиональными военными.

Благодаря территориальной обороне многие населенные пункты враг не смог захватить. Благодаря ТРО в тыловых городах сохраняется спокойствие и порядок.

Я желаю вам скорейшего возвращения к своим мирным профессиям. Слава ТрО! Слава Украине!

В честь праздника президент Украины Владимир Зеленский вручил боевые награды бойцам территориальной обороны, в том числе и из Одесской области.

Ордена «За мужество» 3 степени получили воины из 126-й бригады терробороны с позывными «Дед» и «Днепр».

орден за мужність отримав боєць Дід

Орден «За мужність» отримав боєць «Дід»

орден за мужність отримав боєць Дніпро

Орден «За мужність» отримав боєць «Днєпр»

орден за мужність

«Одесская Жизнь» присоединяется к поздравлениям и гордится, что среди ее сотрудников есть те, кто присоединился к терробороне, чтобы встать на защиту Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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