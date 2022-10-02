Сегодня в Украине День территориальной обороны: одесские бойцы получили награды

В Одесской области сформированы две бригады территориальной обороны: 126-я отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса и 122 отдельная бригада территориальной обороны в Одесской области.

Военнослужащих территориальной с их Днем поздравили глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сегодня отмечается День территориальной обороны. Каждый день своей службой вы приближаете нашу победу, давая достойный отпор врагам. Желаю вам здоровья, мужества, выдержки и веры в нашу победу. С праздником вас, Слава Украине!

— сказал Максим Марченко в своем традиционном вечернем видеообращении.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов поздравил терробороновцев на своей с странице в Facebook:

С первых дней полномасштабного вторжения России люди абсолютно разных профессий взяли оружие в руки для защиты своей страны, города, семьи, дома… Так появилась Территориальная оборона.

Я искренне поздравляю с днем ​​ТрО тех мужчин и женщин, кто, не зная, что такое война, стал на защиту страны рядом с профессиональными военными.

Благодаря территориальной обороне многие населенные пункты враг не смог захватить. Благодаря ТРО в тыловых городах сохраняется спокойствие и порядок.

Я желаю вам скорейшего возвращения к своим мирным профессиям. Слава ТрО! Слава Украине!