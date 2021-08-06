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Сегодня у католиков Преображение Господне

Сегодня у католиков Преображение Господне

Сегодня, 6 августа, католики отмечают Преображение Господне

Согласно Евангелиям, в конце земной жизни Иисус Христос рассказал своим ученикам, что ему предстоит пострадать за людей, умереть на кресте и воскреснуть. После этого он повёл апостолов Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор и преобразился пред ними — его лицо просияло, а одежды сделались ослепительно белыми. При этом явились пророки Моисей и Илия — они беседовали с Господом.

По преданию, праздник Преображения Господня впервые установил святитель Григорий Просветитель в Армении в IV веке. Изначально он отмечался только на христианском Востоке.

Православная церковь празднует Преображение Господне 19 августа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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