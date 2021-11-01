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Сегодня у католиков День всех святых

Сегодня у католиков День всех святых

Сегодня, 1 ноября, католики пор всему миру отмечают День всех святых.

История Дня всех святых

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День всех святых у католиков первоначально отмечался 13 мая. В этот день в 609 году папа Бонифаций IV освящал римскую ротонду, посвященную Богоматери и всем великомученикам церкви. Но есть версия, что этот праздник ввел Римский папа Григорий IV в 835 году. В начале XI века празднование перенесли на 1 ноября и посвятили его тем святым, у которых не было своего праздника в течение года.

В Великобритании и Ирландии День всех святых наложился на древний кельтский аграрный праздник Самайн, который отмечался на рубеже осени и зимы. Это время считалось мистическим — сиды (нейтрально, а зачастую и враждебно настроенные к людям волшебные существа) приходили в мир людей, а люди могли «побывать» в потустороннем мире.

Как католики отмечают День всех святых?

1 ноября католики идут в костелы и исполняют так называемую Литанию, то есть молятся всем святым. После посещения храма верующие отправляются на кладбище, чтобы почтить память умерших. Если же прийти на могилы родственников не удалось первого числа, это можно сделать 2 ноября, в День поминовения усопших.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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