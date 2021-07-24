Сегодня у буддистов Гуру-пурнима

Сегодня, 24 июля, индуисты и буддисты всего мира отмечают Гуру-пурнима.

Этот праздник происходит в полнолуние месяца ашадха (июнь-июль). Верующие совершают ритуальное поклонение духовному учителю, выражая свою благодарность.

В этот день буддисты также отмечают годовщину первой проповеди Будды Шакьямуни, а индуисты вспоминают ведийского мудреца Вьясу. Считается, что Вьяса отредактировал Веды (сборник высших сакральных знаний), написал 18 Пуран (священных текстов индуизма) и «Махабхарату». Вьяса был Учителем мудреца Даттатрейи, который почитается как Учитель Учителей.

Фото: timesnownews.com