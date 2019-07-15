Сегодня последний день для смены места голосования на выборах

Место голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины сменили уже более 230 тысяч человек.
Как сообщается на сайте Государственного реестра избирателей, органы ведения реестра сегодня завершают прием заявлений о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.
На данный момент этим правом воспользовались, в частности, 233 тысячи 347 украинцев. Наиболее активно меняют место голосования в Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях.
Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля. Заявление о временном изменении места голосования необходимо подать не позднее чем за пять дней до дня голосования (то есть до 15 июля). Для этого нужно прийти в отдел ведения Госреестра избирателей, написать заявление и предъявить паспорт.
Ранее нужно было, кроме паспорта, предоставить документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования (например, справка с работы, билеты и тому подобное) — теперь это требование отменили.
Фото: rbk.ua
Видео: сайт Госреестра избирателей
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