Сегодня Одессу посетили президент Зеленский и премьер Дании (фото)

30 января в Одессе побывали президент Украины Владимир Зеленский и большая правительственна делегация из королевства Дания, включая премьер-министра Метте Фредериксен, а также министров обороны и иностранных дел этой страны.

Об этом стало известно из совместного брифинга руководителей двух стран.

Кроме Одессы глава украинского государства вместе с датчанами посетили Николаев.

Зерновая инициатива

На брифинге госпожа Метте Фредериксен сообщила что Дания присоединяется к гуманитарной инициативе “Зерно из Украины”. По этой программе украинской зерно покупают страны Запада и отправляют его по “зерновому коридору” как гуманитарную помощь в страны Азии и Африки, в которых есть проблемы с продовольствием.

Также руководители двух стран обсуждали гуманитарную и военную помощь Украине. Дания заявила, что примет участие в восстановлении Николаевской области. Речь идет о проектах в области энергетики, инфраструктуры, в социальной сфере, в производстве.

Вода для Николаева

Особое внимание будет уделено проблеме снабжения водой данного региона. Для Николаева очистка воды и восстановление нормального водоснабжения, разрушенного российскими захватчиками. Президент Украины отметил, что проект по воде с участием Дании уже начал реализовываться.

Военная помощь

В Одессе же, по словам Зеленского, больше говорили об оборонных нуждах Украины. О том, что может нам помочь освободить нашу территорию – наш юг, наш восток.

Отметим, что Дания уже предоставила Украине 19 новых артиллерийских систем и участвует в “танковой коалиции”, участники которой передадут в Украину танки.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что глава МИД Франции попала под обстрел в Одессе.