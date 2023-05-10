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Сегодня на Земле бушует магнитная буря: как вести себя в такой день

Сегодня на Земле бушует магнитная буря: как вести себя в такой день

10 мая на земное геомагнитное поле сильно возмущено. Причиной тому стал сильный выброс солнечной энергии, который сегодня достиг Земли. В результате можем иметь проблемы с радиосвязью и самочувствием. 

Как магнитные бури влияют на самочувствие

В дни магнитных бурь возможны:

  • скачки давления;
  • головные боли;
  • бессонница;

Также многие жалуются на:

  • повышенную раздражительность;
  • агрессивность. 

Магнитные бури в мае: что делать, чтобы они не вредили здоровью

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на здоровье, медики рекомендуют:

  • ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника;
  • умеренные физические нагрузки – плавание, ходьба или гимнастика;
  • следует отказаться от кофе, алкогольных напитков и курения;
  • отдавать предпочтение здоровой пище: есть больше фруктов, овощей, рыбы, нежирного мяса, различные сыры, ягоды и орехи;
  • избегать пищу глубокой переработки: колбасы, мучные и кондитерские изделия. 
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Редакция ПРОФИЛЬ

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