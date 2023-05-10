Сегодня на Земле бушует магнитная буря: как вести себя в такой день

10 мая на земное геомагнитное поле сильно возмущено. Причиной тому стал сильный выброс солнечной энергии, который сегодня достиг Земли. В результате можем иметь проблемы с радиосвязью и самочувствием.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
В дни магнитных бурь возможны:
- скачки давления;
- головные боли;
- бессонница;
Также многие жалуются на:
- повышенную раздражительность;
- агрессивность.
Магнитные бури в мае: что делать, чтобы они не вредили здоровью
Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на здоровье, медики рекомендуют:
- ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника;
- умеренные физические нагрузки – плавание, ходьба или гимнастика;
- следует отказаться от кофе, алкогольных напитков и курения;
- отдавать предпочтение здоровой пище: есть больше фруктов, овощей, рыбы, нежирного мяса, различные сыры, ягоды и орехи;
- избегать пищу глубокой переработки: колбасы, мучные и кондитерские изделия.