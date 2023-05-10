Сегодня на Земле бушует магнитная буря: как вести себя в такой день

Магнитные бури: заштормит ли 9 мая? Магнитные бури – это потенциально опасные для здоровья явления, о которых нас заранее предупреждают работники солнечных лабораторий. В дни магнитных бурь метеозависимые, пожилые и хронически больные люди могут испытывать недомогание. Но стоит ли им переживать за свое здоровье сегодня, 9 мая? ПОДРОБНЕЕ

Прогноз космической погоды: будут ли болеть головы 7 мая? Сегодня, в воскресенье, 7 мая 2023 года, на Земле возможен геомагнитный шторм. Так что метеозависимым людям, а также тем, у кого имеются хронические заболевания. Следует быть к этому готовыми и держать под рукой нужные лекарства. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури 6 мая: суббота будет спокойной? Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье человека. Во время магнитных бурь метеозависимые, пожилые и хронически больные люди могут почувствовать себя очень плохо. И поэтому очень важно заблаговременно знать прогноз этих неблагоприятных явлений. ПОДРОБНЕЕ