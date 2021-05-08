Сегодня юбилей у Потапа

Сегодня, 8 мая, украинский певец и телеведущий Потап отмечает День рождения. Ему исполняется 40 лет.

Настоящее имя Потапа — Алексей Потапенко. Он родился в Киеве в 1981 году и с детства занимался плаванием. После школы парень получил образование учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию, а также стал магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

В то же время Потап увлекался музыкой. В 2000—2006 годах был участником рэп-коллектива «ВуЗВ» (Вхід у Змінному Взутті). Его песня «На своей Волне» стала саундтреком к фильму «Один за всех», а его композиция «Штольня» — саундтреком к первому украинскому одноимённому ужастику.

В 2006 году совместно с Анастасией Каменских создал дуэт «Потап и Настя», в котором стал и продюсером, и исполнителем, и автором текстов и музыки, а также режиссёром и сценаристом клипов. Проект получил премию М1 «За вклад и развитие отечественного шоу-бизнеса».

В 2014 году стартовал проект Mozgi, где Потапенко также выступил продюсером, автором, исполнителем, режиссером и сценаристом клипов. С 2015 по 2018 года MOZGI получили пять номинаций на премии Yearly Ukrainian National Awards и четыре — на M1 Music Awards, победив в последней дважды.

В 2017 году Потап выпустил сольный альбом «Спелые сливы ЕР».

Потапенко также является участником телевизионных проектов «Голос краïни», «Звезда + Звезда» (1+1), «Голос. Дети» и других.

Фото: kino-teatr.ru