Сегодня 38 лет Юрию Чебану — олимпийскому чемпиону и тренеру сборной по гребле

Сегодня 38 лет Юрию Чебану — олимпийскому чемпиону и тренеру сборной по гребле

Сегодня, 5 июля, День рождение отмечает украинский каноист, двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан. Ему исполняется 38 лет.

Юрий родился в Одессе и с детства занимался спортом. В 16 лет он завоевал серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров в японском городе Комацу. В следующем году Чебан впервые победил на взрослом Кубке Украины.

В 2005 году Чебан с Петром Круком выиграл на дистанции 1000 метров в каноэ-двойке на молодёжном чемпионате Европы в Пловдиве, там же они завоевали серебряную медаль на дистанции 500 м.

В 2008 году на летних Олимпийских играх выиграл бронзовую медаль, а в 2012 году — первое в истории Украины олимпийское «золото» в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м. Второе олимпийское «золото» ему досталось в 2016 году.

С 1 января 2017 года Чебан возглавляет сборную Украины по гребле на байдарках и каноэ.

В 2021 году сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ была признана лучшей командой года по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Фото: odessa-sport.info

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua