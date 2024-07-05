Сегодня 38 лет Юрию Чебану — олимпийскому чемпиону и тренеру сборной по гребле

Юрий родился в Одессе и с детства занимался спортом. В 16 лет он завоевал серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров в японском городе Комацу. В следующем году Чебан впервые победил на взрослом Кубке Украины.

В 2005 году Чебан с Петром Круком выиграл на дистанции 1000 метров в каноэ-двойке на молодёжном чемпионате Европы в Пловдиве, там же они завоевали серебряную медаль на дистанции 500 м.

В 2008 году на летних Олимпийских играх выиграл бронзовую медаль, а в 2012 году — первое в истории Украины олимпийское «золото» в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м. Второе олимпийское «золото» ему досталось в 2016 году.

С 1 января 2017 года Чебан возглавляет сборную Украины по гребле на байдарках и каноэ.

В 2021 году сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ была признана лучшей командой года по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Фото: odessa-sport.info