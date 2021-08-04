Сегодня юбилей у Барака Обамы

Сегодня, 4 августа, День рождение отмечает 44-й президент США Барак Обама. Ему исполняется 60 лет.

Барак Обама родился в 1961 году в городе Гонолулу, штат Гавайи. После школы учился в Западном колледже в Лос-Анджелесе, а затем перевёлся в Колумбийский университет, где специализировался на международных отношениях. Параллельно он работал в Международной бизнес-корпорации и Нью-Йоркском научно-исследовательском центре.

В 1985 году он перебрался в Чикаго и начал работать общественным организатором в неблагополучных районах города. В 1988 году Обама поступил в школу права Гарвардского университета, где в 1990 году стал первым за всю её историю редактором-афроамериканцем университетского издания Harvard Law Review.

Также Обама преподавал конституционное право в Чикагском институте юридических наук с 1992 по 2004 год и одновременно трижды, в период с 1997 по 2004 год, избирался в сенат штата Иллинойс. В ноябре 2004 года Обаму избрали в Сенат.

На президентских выборах 2008 года Барак опередил кандидата от правившей Республиканской партии Джона Маккейна. Таким образом он стал первым темнокожим президентом США. 9 октября 2009 года Обама получил Нобелевскую премию мира с формулировкой «за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми».

На президентских выборах 2012 года Обама обошел кандидата от Республиканской партии Митта Ромни. Свой пост он покинул 20 января 2017 года. В настоящее время Барак проживает в Вашингтоне.

Фото: proman.com.ua