Сегодня из Одессы отправляются поезда по 8 направлениям

В Одессе «заминировали» несколько админзданий и парк Сегодня, 18 мая 2022 года, одесские правоохранители проверяют информацию о заминировании нескольких административных зданий и парка.

Об этом сообщает пресс-служба областного Главка Нацполиции. ПОДРОБНЕЕ

О мерах безопасности, морских прогулках и «флюидах страха» В начале войны распоряжением властей было приказано убрать всевозможную иллюминацию с крыш многоэтажек. Правда, KADORR «с божьим благословением» продолжал сверкать, демонстрируя свое отношение к городскому руководству. Но вскоре и его приструнили. ПОДРОБНЕЕ