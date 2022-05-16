Сегодня из Одессы отправляются поезда по 8 направлениям

16 мая с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться восемь поездов.
Об этом информирует пресс-служба Одесского городского совета.
Уехать из Одессы на поезде 16 мая можно по следующим направлениям:
- #26 Одесса — Рахов — 15:00
- #78 Одесса – Ковель – 18:13
- #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
- #136 Одесса — Черновцы-20:49
- #12 Одесса – Львов – 21:31
- #54 Одесса-Днепр — 19:56
- #106 Одесса-Киев -22:03
- #8 Одесса-Харьков — 19:25
Все рейсы регулярные. Эвакуационных поездов сегодня не предесморено.