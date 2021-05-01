Сегодня именины у Тамар

Имя Тамара происходит от библейского женского имени Фамарь, которое переводится как «финиковая пальма». В разговорной форме используется вариант — Тома.

Считается, что Тамары самостоятельные и уверенные в себе. Сочетают трезвый взгляд на мир и мечтательность. Женщины с таким именем очень чувствительны, но при этом сдержаны.

Работу Тамары выбирает по зову сердца. Они не будут терпеть недостойное отношение к себе ради карьеры или материальных благ. Единственным сдерживающим фактором может стать ответственность за близких. В том случае, если от ее работы будут зависеть ее близкие, то она будет более ограниченна в выборе. Та же самостоятельность нередко приводит Тамару в занятие бизнесом. В бизнесе Тамара имеет определенный успех, но звезд с небес не хватает.