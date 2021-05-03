Сегодня именины у Григориев

Сегодня, 3 мая, по православному календарю день ангела у Григория.

У имени Григорий греческие корни и переводится оно как «бодрствую». Это имя появилось в эпоху становления христианства и соотносилось со святителем Григорием Чудотворцем. Предполагается, что именно он был первым носителем имени.

Среди наиболее почитаемых раннехристианскими святых с именем Григорий были Григорий Просветитель, Григорий Назианзин Старший и его сын Григорий Богослов, Григорий Нисский. У имени был высокий религиозно-исторический статус, поэтому его часто использовали в церковных кругах. Так, в православии носителями имени были 16 римских пап и 7 константинопольских патриархов.

Если в вашем окружении есть Григории, не забудьте их поздравить.