Сегодня именины у Антонов

Сегодня, 27 апреля, по православному календарю день ангела у Антонов.

По одной версии это имя происходит от древнеримского родового имени Антоний, по другой — от древнегреческого слова, которое переводится как «состязаться» или «вступать в бой».

Считается, что мужчины с таким именем во многом схожи по характеру со своими матерями, но опорой в детстве для них является отец. К родителям они относятся всегда с уважением. Любят работать и читать книги.

В отношениях с женщинами Антоны импульсивны. Когда чувства берут верх над рассудком, то могут и обидеть близкого человека. Но в основном они проявляют доброту и покладистость.