Сегодня именины у Александров

Сегодня, 30 апреля, по православному календарю день ангела у Александров.

Александр — очень популярное мужское имя, которое происходит от греческих слов «алекс» — защитник и «андрос» — мужчина. Женский аналог имени — Александра.

Мужчины с таким именем упорно добиваются своей цели и могут стоять во главе коллектива. Они спокойно делегируют обязанности профессионалам. Однако у них есть уязвимое место — слабость к алкоголю. В состоянии опьянения Саши теряют над собой контроль, начинают хвастаться и стремиться опередить партнеров по застолью. Но некоторые серьезные события в жизни родных и близких могут навсегда отвратить их от увлечения спиртным.

Отметим, в этом месяце Александры день ангела отмечали еще 9 апреля, 23 апреля, 27 апреля и 28 апреля.