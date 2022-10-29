Сегодня и завтра в Одесской области будут слышны взрывы – что это?

Сегодня, 29 октября и завтра, 30 октября 2022 года, в двух районах Одесской области запланирован контролируемый подрыв боеприпасов Второй мировой войны. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Так, в городе Черноморске Одесского района накануне обнаружили минометную мину калибра 50 мм. Ее ликвидируют в специально отведенном месте сегодня, в субботу, 20 октября.

А в Болградском районе, за пределами села Павловка, нашли артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Пиротехники ГСЧС планируют его уничтожить завтра, 30 октября.

Жителей области просят сохранять спокойствие, услышав взрывы.