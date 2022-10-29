Новости Одессы и Одесской области

Сегодня и завтра в Одесской области будут слышны взрывы – что это?

Сегодня и завтра в Одесской области будут слышны взрывы – что это?

Сегодня, 29 октября и завтра, 30 октября 2022 года, в двух районах Одесской области запланирован контролируемый подрыв боеприпасов Второй мировой войны.
Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Так, в городе Черноморске Одесского района накануне обнаружили минометную мину калибра 50 мм. Ее ликвидируют в специально отведенном месте сегодня, в субботу, 20 октября.

А в Болградском районе, за пределами села Павловка, нашли артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Пиротехники ГСЧС планируют его уничтожить завтра, 30 октября.

Жителей области просят сохранять спокойствие, услышав взрывы.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить