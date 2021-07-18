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Сегодня День рождения у Вин Дизеля

Сегодня День рождения у Вин Дизеля

Сегодня, 18 июля, американскому актеру Вин Дизелю исполняется 54 года.

Полное имя актера — Марк Винсент Синклер. Он родился в Нью-Йорке и с детства мечтал стать актером. В 7 лет он впервые сыграл на сцене — в спектакле под названием «Дверь для динозавра».

В кино он начал сниматься в 90-х. Первым фильмом стала драма «Пробуждение», в которой он сыграл неприметную роль санитара. Саму картину номинировали на «Оскар».

В 2000 году на экраны вышла «Чёрная дыра», где актёр исполнил главную роль. Уже в следующем году зрители увидели боевик «Форсаж». Для исполнения роли главного героя Доминика Торетто актёр прошёл специальную подготовку в школе каскадёров. Благодаря успеху картины Вин Дизель получил свой первый гонорар в несколько миллионов долларов.

Далее актер участвовал в других сериях «Форсажа», а также в таких фильмах, как «Вышибалы», «Три икса», «Одиночка», семейной комедии «Лысый нянька: Спецзадание».

В 2008 году анонсировали исторический фильм «Ганнибал — завоеватель», снять который собрался сам актёр, сыграв при этом главную роль Ганнибала Барка — одного из величайших полководцев древности.

Помимо актерских работ в кино, Вин Дизель увлекается компьютерными играми, занимается продюсирование и озвучкой. В 2002 году он сновал компанию Tigon Studios по разработке компьютерных игр с участием своих персонажей, которых сам и озвучивает.

Фото: life.informator.press

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Редакция ПРОФИЛЬ

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