Сегодня День рождения у Стива Мартина

Сегодня, 14 августа, День рождения отмечает американский актёр, комик и музыкант Стив Мартин. Ему исполняется 76 лет.

Родился Стив Мартин в Уэйко (штат Техас) в 1945 году. Подростком подрабатывал в теннисных парках «Диснейленда», развлекал посетителей различными фокусами и игрой на банджо. Позже стал выступать в различных клубах в качестве комического актёра разговорного жанра. Его комедийные альбомы «A Wild and Crazy Guy» и «Let’s Get Small» получили премию «Грэмми».

В кино Мартин дебютировал в 1977 году сразу как актёр и сценарист в короткометражном фильме «Рассеянный официант». Потом последовали картины «Придурок», «Гроши с неба», «Мёртвые пледов не носят», «Весь я» и «Мозги набекрень». В большинстве этих лент он участвовал также как сценарист.

Главную роль он играет и в следующей картине, снятой по его сценарию, написанному на основе пьесы Э. Ростана «Сирано де Бержерак» — «Роксана». Эта работа принесла Стиву награду от Писательской Гильдии Америки за лучший сценарий и премию от Лос-Анджелесской Киноассоциации Критиков за лучшую роль.

В 2000-е годы Мартин снимался в авторском и коммерческом кино. Самые известные фильмы с его участиям того периода — «Дом вверх дном», «Оптом дешевле», «Розовая пантера».

Фото: today.com