Сегодня День рождения у Софи Лорен

Настоящее имя актрисы — София Шиколоне. Она родилась в Риме, но детство провела в городке Поццуоли близ Неаполя. Свою карьеру начала с участия в конкурсах красоты. Во время одного из них юная красавица познакомилась с продюсером и своим будущим мужем Карло Понти. Первоначально он представлял свою избранницу в образе секс-бомбы в малоизвестных картинах. Часто действие этих фильмов происходило в экзотической обстановке, что давало Лорен возможность щеголять перед зрителями в замысловатых нарядах. В то время будущая суперзвезда не стеснялась кинокамеры, и в ряде картин её можно было увидеть топлесс.

Уже к середине 1950-х годов Лорен стала звездой экрана и секс-символом Италии. Первым её фильмом, вышедшим в мировой прокат, стал «Аттила». Однако серьёзные критики заметили её после фильма Витторио де Сика «Золото Неаполя». Именно де Сика в полной мере открыл актёрский талант Лорен. Она сыграла во многих лентах этого режиссера — «Чочара», «Вчера, сегодня, завтра», «Подсолнухи. В этих работах её партнёром был Марчелло Мастроянни. Этот дует стал одним из самых знаменитых в кино.

София Лорен известна своим остроумием. Некоторые её фразы превращались в крылатые, например: «Всему, что имею, я обязана спагетти». Архиепископ Генуи как-то пошутил, что хотя Ватикан в принципе не одобряет клонирование людей, он мог бы сделать исключение для Софии Лорен.

Фото: beauty.ua