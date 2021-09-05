Сегодня День рождения у Сергея Лозницы

Сегодня, 5 сентября, День рождение отмечает украинский режиссер Сергей Лозница. Ему исполняется 54 года.

Сергей родился в 1964 году в белорусском городе Барановичи. Через некоторое время его семья переехала жить в Украину. В 1981-1987 годах он учился в Киевском политехническом институте на факультете систем управления по специальности «Прикладная математика». После окончания вуза работал научным сотрудником в Институте кибернетики АН УССР и переводчиком с японского.

В 1991-1997 годах учился во ВГИК на отделении режиссуры игрового кино. В 2000 году работал на Санкт-Петербургский студии документальных фильмов, поле этого переехал жить в Германию.

В 2013-2014 годах во время Евромайдана снял документальный фильм «Майдан». Одной из последних его работ стала художественная лента «Донбасс», вышедшая на экраны в 2018 году.

Фото: unian.net