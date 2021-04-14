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Сегодня День рождения у Сары Мишель Принц?

Сегодня День рождения у Сары Мишель Принц?

Сегодня,14 апреля, День рождения у американской актрисы Сары Мишель Принц. Ей исполняется 44 года.

Сара Мишель Принц известна по ролям Баффи в популярном молодежном сериале «Баффи — истребительница вампиров» и Дафны Блейк в фильмах «Скуби-Ду». Актриса родилась в 1977 году в Нью-Йорке. Дебютировала на телевидении в возрасте четырёх лет.

Первую узнаваемость Сара получила после роли дочери-интриганки героини Сьюзан Луччи в мыльной опере «Все мои дети». Эта работа ей принесла премию «Эмми» в категории для начинающих актёров в 1995 году. После этого она снялась в «Баффи — истребительница вампиров».

В 2001 году она номинировалась на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма. В перерывах между съемками в «Баффи — истребительница вампиров» Сара снялась в нескольких фильмах, среди которых были роли второго плана в «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Крик 2», вышедшие в 1997 году. В 1999 году она играла в триллере «Жестокие игры».

В 2002 и 2004 году снялась в фильмах «Скуби-Ду» и «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе». У этих картин был большой коммерческий успех.

С 2013 года Принц стала сниматься в главной роли в сериале «Сумасшедшие» с Амандой Сеттон, Джеймсом Уоком и Робином Уильямсом.

Сара также занимается благотворительностью. В Доминиканской республике она построила новый дом для бедной семьи.

Фото: usatoday.com

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