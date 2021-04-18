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Сегодня День рождения у Роузи Хантингтон-Уайтли

Сегодня День рождения у Роузи Хантингтон-Уайтли

Сегодня, 18 апреля, свой День рождения отмечает британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли. Ей исполняется 34 года.

Роузи известна как одна из «ангелов» мирового бренда нижнего белья и купальников Victoria’s Secret. Она родилась в городе Плимут (графство Девон в Юго-Западной Англии). В 16 лет девушка решила устроиться на работу в модельное агентство Profile Models в Лондоне в специалистом по связям с общественностью. Но ей предложили попробовать себя в качестве модели. Так началась её карьера.

В 2004 году Роузи дебютировала на показе недели высокой моды в Нью-Йорке. В том же году снялась для обложек журналов Elle Girl и Teen Vogue.

В разное время участвовала в рекламных кампаниях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale’s, Clinique, DKNY, French Connection, LAMB, Pepe Jeans, Shiatzy Chen, Ralph Lauren, Topshop, Tommy Hilfiger и других.

В 2008 году стала лицом осенне-зимней коллекции компании Burberry. С 2006 года по 2010 год демонстрировала коллекции Victoria’s Secret.

В 2010 году подписала контракт на участие в съёмках продолжения «Трансформеров».

Фото: beautycrew.com.au

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Редакция ПРОФИЛЬ

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