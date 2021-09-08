Сегодня День рождения у Пинк

Алиша Мур, так по-настоящему зовут исполнительницу, родилась в Абингтоне (штат Пенсильвания, США). Позже её семья переехала в Дойлстаун. С детства Алиша занималась пением и писала стихи. Пинк её стали называть еще в школе, но не из-за цвета волос, а потому что она часто смущалась и нередко краснела.

Свой первый альбом в стиле R&B Can’t Take Me Home Пинк выпустила с успехом в 2000 году. Следующий альбом Missundaztood Пинк, записанный в стиле поп-рок, также оказался удачным. Всего у Пинк на данный момент вышло девять альбомов.

Также певица снималась в кино. С её участием вышли такие фильмы, как «Ангелы Чарли 2: Только вперед», «Катакомбы», «Спасибо за обмен» и другие.

Пинк является вегетарианкой и участницей международной зоозащитной организации PETA. Она известна своей критикой Принца Уильяма за его охоту на лис. Также она написала Королеве Елизавете II письмо, в котором высказалась против использования настоящего меха в медвежьих киверах Гвардейской Пехоты и Почётной артиллерийской роты.

Фото: wall.alphacoders.com