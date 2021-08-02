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Сегодня День рождения у Натальи Могилевской 

Сегодня День рождения у Натальи Могилевской 

Сегодня, 2 августа, День рождение отмечает украинская певица и телеведущая Наталья Могилевская. Ей исполняется 46 лет.

Наталья родилась в Киеве. Сольную карьеру начала в 1995 году — выступала на фестивале «Червона рута» и «Славянском базаре». В следующем году Могилевская выпустила свой первый альбом «Ла-ла-ла», который разошелся миллионами копий. Параллельно певица училась в Киевский национальный институт культуры и искусств.

В 2000 году на премии «Золотая Жар-птица» две песни Натали получили призы: «Месяц» и «Только Я». А саму Могилевскую признали лучшей певицей.

В 2003 году вышла книга подруги певицы Лады Лузиной «Приключения Натальи Могилевой и ведьмы Иванны Карамазовы», прообразами главных героев стали Могилевская и сама Лузина.

С 2004 года Наталья совмещает музыкальную карьеру и телевизионные проекты. Так, она была продюсером и ведущей программы «Шанс», членом жюри в «Фабрике звезд. Суперфинал» и «Маленькие гиганты», тренером в «Голос. Дети», а также участвовала в шоу «Танцы со звездами», «Звездный дуэт»,  «Звезда+звезда» и других проектах.

Последний альбом Натальи «Любов-то велика сила» вышел в 2020 году.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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