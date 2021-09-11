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Сегодня День рождения у Ин-Грид

Сегодня День рождения у Ин-Грид

Сегодня, 11 сентября, День рождения празднует итальянская певица Ингрид Альберини, известная как Ин-Грид. Ей исполняется 43 года.

Ингрид родилась в итальянском городе Гвасталла, расположенном в провинции Эмилия-Романья. В детстве она пересмотрела множество фильмов, которые вдохновили её на карьеру певицы. Но свой творческий путь она начала с живописи и актерского мастерства. Однако со временем поняла, что петь у неё получается лучше всего.

Известность Ингрид завоевала благодаря своему уникальному оттенку голоса. Известные музыкальные продюсеры Ларри Пиньяньоли и Марко Сончини пригласили её для записи вокала к «Tu Es Foutu». Песня стала хитом и заняла верхние строчки многих европейских хитпарадов. Таким же успешным получился дебютный альбом певицы Rendéz-Vous.

Последнюю свою пластинку Lounge Musique она выпустила в 2010 году.

Фото: salvemusic.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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